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Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 5-13 Mayıs 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında kitap okumanın önemine dikkat çekmek için yeni evlenen çiftlere kitap seti hediye etti.

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Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri, Mutlu Evlilik Psikoloji, Sevmek Bu Kadar Güzelken, Yetiştiren Anne Baba ve Çocuk Eğitimi isimlerinden oluşan kitap setini çiftlere takdim eden Başkan Karaosmanoğlu, nikaha gelen davetlileri ve tüm Kocaelilileri 10. Kocaeli Kitap fuarına davet etti. İlki 2009 yılında gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’de pek çok ilde gerçekleştirilen kitap fuarları için model olmuş, her geçen yıl artan marka değeriyle de Türkiye’nin sayılı fuarları arasında gösteriliyor. Türkiye’de yerel yönetimler arasında bir ilke imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük bir özveri ortaya koyarak Kocaeli’ne kalıcı bir değer kazandırırken, düzenlenecek 10. Kocaeli Kitap Fuarı için de Başkan Karaosmanoğlu, davetli olduğu nikahlarda Kitap Fuarına ve kitap okumanın önemine dikkat çekmek için evlenen çiftlere kitap seti hediye etti.

TÜRKYE'NİN EN BÜYÜK KİTAP FUARI

Birbirinden değerli ve önemli kitapları çiftlere hediye eden Karaosmanoğlu, Kocaeli’deki ve ülkedeki kitapseverleri de Kitap Fuarına davet etti. 2016 yılında 705 bin ziyaretçiye ulaşarak Türkiye’nin en büyük kitap fuarı ünvanını alırken, 2017 yılında ise bu sayı 727 bin olmasıyla da kendi rekorunu geride bırakmıştı. Bu yıl 10’uncusu yapılacak Kitap Fuarı öncesi kitap okumanın yaşama katacağı katkıların ve değeri vurgulamak için bu hafta sonunda yapılan Büşra-Fatih, Onur-Ayşetül Kübra, ve Önder-Leyla çiftlerinin davetine katılarak kitap seti hediye eden Karaosmanoğlu, gençlere mutluluklar da diledi. Öte yandan Hereke Nikah salonunda yapılan Önder-Leyla Yalçınkaya çiftinin nikahına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ta katıldı.

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