Saadet Partisi, yarın saat 10.00'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.
Bugün 12:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:57 TSİ )
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması!
Saadet Partisi yarın saat 10'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.
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Bugün 12:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz