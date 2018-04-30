Olay, önceki gece Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. eve geç gelince eşi E.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine odaya koşan 2 çocuk annesi E.D., tabancayı alarak eşinin üzerine yürüdü. M.D. eşinin elindeki silahı tutmaya çalışırken tabanca ateş aldı. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan M.D. tutuklanırken, E.D.'nin ise tedavisi sürüyor.
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Eve geç gelen eşini vurmak isterken kendi yaralandı!
Gebze'de, E.D. adlı kadın, eve geç gelen eşi M.D. ile tartışırken, eline tabanca aldı. M.D., eşinin elindeki tabancayı almaya çalışırken silah ateş aldı. Bacağından yaralanan kadın tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz