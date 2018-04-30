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Eve geç gelen eşini vurmak isterken kendi yaralandı!

Gebze'de, E.D. adlı kadın, eve geç gelen eşi M.D. ile tartışırken, eline tabanca aldı. M.D., eşinin elindeki tabancayı almaya çalışırken silah ateş aldı. Bacağından yaralanan kadın tedavi altına alındı.

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Olay, önceki gece Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. eve geç gelince eşi E.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine odaya koşan 2 çocuk annesi E.D., tabancayı alarak eşinin üzerine yürüdü. M.D. eşinin elindeki silahı tutmaya çalışırken tabanca ateş aldı. Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan M.D. tutuklanırken, E.D.'nin ise tedavisi sürüyor.

Bugün 12:39 TSİ - Asayiş

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