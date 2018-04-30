Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) emektar isimlerinden, CHP eski Büyükşehir Meclis üyesi Fahri Örengül milletvekili adaylığı için kolları sıvadığı öğrenildi. Fahri Örengül, adaylığını yakın çevresi ile paylaşırken, önümüzdeki haftalarda adaylık için CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından Fahri Örengül, genel merkeze giderek başvuru yapacak.
Bugün 13:52 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Fahri Örengül aday adayı oluyor!
CHP'nin emektar isimlerinden, CHP eski Büyükşehir Meclis üyesi başarılı avukat Fahri Örengül, Milletvekili aday adayı olması bekleniyor
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Bugün 13:52 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(2 )
Özizmitli41 - İzmitli olduğun için ailemiz sana oy verebilirdi Sayın Örengül??
İzmi̇tli̇ - Avukat Örengül , Milletvekili Örengül olursa haklıların yanında olmasını dilerim...
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