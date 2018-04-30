Fahri Örengül aday adayı oluyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) emektar isimlerinden, CHP eski Büyükşehir Meclis üyesi Fahri Örengül milletvekili adaylığı için kolları sıvadığı öğrenildi. Fahri Örengül, adaylığını yakın çevresi ile paylaşırken, önümüzdeki haftalarda adaylık için CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından Fahri Örengül, genel merkeze giderek başvuru yapacak.