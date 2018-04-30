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Fahri Örengül aday adayı oluyor!

CHP'nin emektar isimlerinden, CHP eski Büyükşehir Meclis üyesi başarılı avukat Fahri Örengül, Milletvekili aday adayı olması bekleniyor

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) emektar isimlerinden, CHP eski Büyükşehir Meclis üyesi Fahri Örengül milletvekili adaylığı için kolları sıvadığı öğrenildi. Fahri Örengül, adaylığını yakın çevresi ile paylaşırken, önümüzdeki haftalarda adaylık için CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından Fahri Örengül, genel merkeze giderek başvuru yapacak.

Bugün 13:52 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

Özizmitli41 - İzmitli olduğun için ailemiz sana oy verebilirdi Sayın Örengül??

Yanıtla . 0Beğen 30 Nisan 16:50
01

İzmi̇tli̇ - Avukat Örengül , Milletvekili Örengül olursa haklıların yanında olmasını dilerim...

Yanıtla . 3Beğen 30 Nisan 14:13

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