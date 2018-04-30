Ağızlarına bant çekip, protesto ettiler!

Kamu Emekçileri Sendikası Platformu (KESK) Kocaeli Şubesi, 1 Mayıs’ta kendilerine izin verilmemesini Sabri Yalım Parkı’nda düzenledikleri eylemle protesto etti. Gerçekleştirilen açıklamaya KESK’e bağlı sendikaların temsilcilerinin yanı sıra, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İl Yöneticileri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli milletvekili aday adayı Mehmet Ümit Küçükkaya ve CHP’li partililer katıldı.

BURASI İŞÇİ KENTİ

Gerçekleştirilen açıklamada konuşan KESK dönem sözcüsü Yener Çalışkan kente yeni gelmiş bir valinin şehrin dokusunu bilemeyeceğini söyleyerek, “Bize 1 Mayıs için izin bile verilmezken, kent trafiğini felç edecek Memur-Sen’e Perşembe Pazarını veriyorlar. KESK’e önerilen İnterteks alanı şehrin dışında bir alan. Asıl bu alan Memur-Sen’e verilmeliydi. Valimiz şehre yeni geldi. Burası işçi kenti. Bu kentin ezilenlerine 1 Mayıs yasaklanmamalıydı. Biz yarın Maltepe’de gerçekleştirilecek olan kutlamalara katılacağız. Keşke bu kente yakışır bir şekilde 1 Mayıs’ı kutlayabilseydik” dedi.