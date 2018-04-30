Doğantepespor’un cefakar ve vefakar kaptan Murat Tiraki, BAL’da kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti ve “Oynadığımız ve Bölgesel Amatör Lig’de devam etmemizi sağlayan maçta, galip gelmemizde emeği olan futbolcu kardeşlerimi, Doğantepe halkını, yönetimini, taraftarlarını, gergin ve stresli bir maç olmasına rağmen centilmence sahada mücadele eden rakip futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Gerçekten BÜYÜK KAPTAN!
Doğantepespor’un cefakar ve vefakar kaptan Murat Tiraki, BAL’da kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz