Gerçekten BÜYÜK KAPTAN!

Doğantepespor’un cefakar ve vefakar kaptan Murat Tiraki, BAL’da kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti ve “Oynadığımız ve Bölgesel Amatör Lig’de devam etmemizi sağlayan maçta, galip gelmemizde emeği olan futbolcu kardeşlerimi, Doğantepe halkını, yönetimini, taraftarlarını, gergin ve stresli bir maç olmasına rağmen centilmence sahada mücadele eden rakip futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.