Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 23 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kilo 693,57 gram esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 12,57 gram sentetik uyuşturucu madde, 45 kilogram eroin, 2,28 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 2 gram sentetik uyuşturucu madde ve 279 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.