Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 23 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kilo 693,57 gram esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 12,57 gram sentetik uyuşturucu madde, 45 kilogram eroin, 2,28 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 2 gram sentetik uyuşturucu madde ve 279 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Haftalık uyuşturucu raporu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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