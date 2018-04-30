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Çelik: Şimdi ayağa kalkacak zaman geldi

SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Fedakârlığını yapamayan, Milli görüşçü bir daha seçim olmayabilir. Söylenecek çok söz var. Bizde geçmişte iktidar olup, çalışmalar yaptık. Şimdi ayağa kalkacak zaman geldi” dedi

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Saadet Partisi(SP) İl Teşkilatı Nisan ayı il divan toplantısını Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen il divan toplantısında milletvekili aday adayları tanıtıldı. İl divan toplantısında divan başkanlığını İl Başkanı Nurettin Çelik, divan başkan yardımcıları Av. Zafer Mutlu, Ahmet Özen, Sedat Doğu Uslu, SKM Başkanı Alaattin Çakmak, İl müfettişi ve GİK Üyesi Recep Sarıdoğan ve Mehmet Tatlı yaptı.

MİLLETİMİZ BİZE SORUMLULUK VERDİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Nurettin Çelik, “45 yıldır yoluna devam eden Milli Görüşçülerin her birinizin sorumlulukları var. Hem aile ve ülkemiz için bu sorumlulukları yerine getirecek çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Bugün aday adayı arkadaşlarımızla besmeleyi çekeceğiz. Bu süreç zarfında Milletimiz bize sorumluluklar verdi” sözlerini kullandı.

SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR

“Bu seçim fedakârlık seçimidir” diyen Çelik, “Fedakârlığını yapamayan, Milli görüşçü bir daha seçim olmayabilir. Söylenecek çok söz var. Bizde geçmişte iktidar olup, çalışmalar yaptık. Şimdi ayağa kalkacak zaman geldi. Geçmişini geleceğini iyi gören teşkilat var. Önümüzdeki süreçte pırıl pırıl aday adaylarımız var” ifadelerini kullandı.

ÜRETEN TÜRKİYE İSTİYORUZ

“Bizim ilkelerimiz var” diyerek sözlerini sürdüren Çelik, “Biz ilkelerimizden taviz veremeyiz. Türkiye vizyonumuz farklı. İşsizliğin olmadığı, üretimin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Sanayinin önünün açılmasını ve yetiştirdiğimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Erken seçim kararı alındı bundan dolayı mutluyuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 24 Haziran seçimleri hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

Bugün 14:31 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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