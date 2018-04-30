Otobüs ve Minibüsçüler'de başkan yeniden Kahriman

Körfez Belediyesi Kültür Merkezi'nde 112 üye oy kullandığı seçimde İsmail Kahriman’ın listesi 58 oy, diğer aday Seyhan Oran ise 44 oy aldı. Bu sonuca göre İsmail Kahriman 3. dönem başkan seçildi. Kongrede oylanan maddeler arasında kooperatife ait olan Kirazlıyalı'daki yerin satılması ve beklemede duran 7 aracın servise alınması kabul edilirken, yeni bir akaryakıt istasyonu kurulması incelenmek üzere komisyona sunuldu. Körfez 10 No’lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Kahırman'ın yönetim kurulu üyeleri Bünyamin Koç, Köksal Saka, Hamza Öskan, Cem Taşyürek, İsmet Çelikli ve Mehti Kurt'tan oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Kökçan, Kenan Adıgüzel ve Selim Dodoloğlu seçildi.