Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:41 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:52 TSİ )

Otobüs ve Minibüsçüler'de başkan yeniden Kahriman

Körfez 10 No’lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan İsmail Kahriman yeniden seçildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi Kültür Merkezi'nde 112 üye oy kullandığı seçimde İsmail Kahriman’ın listesi 58 oy, diğer aday Seyhan Oran ise 44 oy aldı. Bu sonuca göre İsmail Kahriman 3. dönem başkan seçildi. Kongrede oylanan maddeler arasında kooperatife ait olan Kirazlıyalı'daki yerin satılması ve beklemede duran 7 aracın servise alınması kabul edilirken, yeni bir akaryakıt istasyonu kurulması incelenmek üzere komisyona sunuldu. Körfez 10 No’lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Kahırman'ın yönetim kurulu üyeleri Bünyamin Koç, Köksal Saka, Hamza Öskan, Cem Taşyürek, İsmet Çelikli ve Mehti Kurt'tan oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Kökçan, Kenan Adıgüzel ve Selim Dodoloğlu seçildi.

Bugün 14:41 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fahri Örengül aday adayı oluyor! mask
Fahri Örengül aday adayı oluyor!
Emel Ceylan Balcıoğlu, aday adayı oldu! mask
Emel Ceylan Balcıoğlu, aday adayı oldu!
AKP, 6 günde 90 vekillik başvurusu aldı! mask
AKP, 6 günde 90 vekillik başvurusu aldı!
Yusuf Mengi vefat etti! mask
Yusuf Mengi vefat etti!
Tabip Odası’nda kazanan belli oldu! mask
Tabip Odası’nda kazanan belli oldu!
Memur Sen’den 1 Mayıs’a davet mask
Memur Sen’den 1 Mayıs’a davet
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti! mask
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

GALERİ

Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi mask
Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi
Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi! mask
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL