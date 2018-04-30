Körfez Belediyesi Kültür Merkezi'nde 112 üye oy kullandığı seçimde İsmail Kahriman’ın listesi 58 oy, diğer aday Seyhan Oran ise 44 oy aldı. Bu sonuca göre İsmail Kahriman 3. dönem başkan seçildi. Kongrede oylanan maddeler arasında kooperatife ait olan Kirazlıyalı'daki yerin satılması ve beklemede duran 7 aracın servise alınması kabul edilirken, yeni bir akaryakıt istasyonu kurulması incelenmek üzere komisyona sunuldu. Körfez 10 No’lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Kahırman'ın yönetim kurulu üyeleri Bünyamin Koç, Köksal Saka, Hamza Öskan, Cem Taşyürek, İsmet Çelikli ve Mehti Kurt'tan oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine ise Murat Kökçan, Kenan Adıgüzel ve Selim Dodoloğlu seçildi.
Bugün 14:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
Otobüs ve Minibüsçüler'de başkan yeniden Kahriman
Körfez 10 No’lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan İsmail Kahriman yeniden seçildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 14:41 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz