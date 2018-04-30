Memur Sen’den 1 Mayıs’a davet

Her yıl farklı bir kentte 1 Mayıs’ı kutlayan Memur Sen’i bu yıl kentimiz misafir edecek. Türkiye’nin 81 ilinden, 30 bin işçinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kutlama öncesi Memur Sen Genel Başkanları ellerinde karanfillerle Yürüyüş Yolu’nda vatandaşları davet etti.

GENEL BAŞKANLAR KATILDI

Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Sağlık-Sen Başkanı Metin Memiş, Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, Büro Memur-Sen Başkanı Vecdi Yanbaz, Bem-Bir-Sen Başkanı Mürsel Turbay, Toç Bir-Sen Başkanı Hüseyin Öztürk, Bayındır Memur-Sen Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Enerji Bir-Sen Başkanı Haci Bayram Tombul, Birlik Haber-Sen Başkanı Ömer Budak, Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Can Cankesen, Kültür Memur-Sen Başkanı Mecit Erdoğan ve Memur Sen yöneticileri katılım gösterdi

EMEK KESİMİNİN SESİNİ DUYURACAĞIZ

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, “1 Mayıs’ı her yıl bir ilimizde kutluyoruz. Bundan önce Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da, Konya’da, Kahramanmaraş’ta kutladık. Bu sene Kocaeli’ndeyiz. 1 Mayıs’ta emekçilerin taleplerini hükümete iletmek, küresel emperyalizme karşı hayır sloganlarımızı meydanlardan yükseltmek ve emek kesiminin sesini duyurmak için buradayız. Bugün Kocaeli halkını 1 Mayıs’a davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE ALANDA OLACAĞIZ

Konuşmalarının devamında Yalçın, “Ülke seçime gidiyor. Seçim öncesi isteklerimizi ortaya koyacağız. Mazlumların yanında olacağız. Türkiye’nin çevresi ateş çemberi. Dünya adalet bekliyor. Bangladeş’te, Suriye’de Afrika’da zulüm var. Bir Mayıs adalet bekliyoruz demenin en güzel günü. Türkiye’nin birçok noktasında insanlar alanlarda olacak. Biz de Kocaeli’de alanda olacağız” ifadelerini kullandı.