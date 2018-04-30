İsmail Işıksoy: Herkesin emeklerine sağlık

Başarılı stoper şunları söyledi: Grubumuzda Diyarbakır ve Manisa’yı mağlup ettik, Osmaniye ile berabere kaldık. Son 16’da Kayseri, son 8’de de Adana Ceyhan’ı farklı mağlup etti ve yarı finale kaldık. Çeyrek final maçlarından Osmaniye – Antalya maçında gerginlik yaşandı. Hakemlerin maçlara gelmeyeceği tarafımıza ifade edildi. Ancak biz maçımızı oynamak istiyorduk.

KUPA SİZE YAKIŞIR DEDİLER

Masterler Marmara Bölge Sorumlusu olduğum için bölge sorumlularımız ile birlikte harekete geçtik ve Kemer’den hakem talep ettik. Hatay, Osmaniye ve Kayseri PLD maçlara çıkmak istemediler. Ben bizzat her şartta ve her yerde maçımızı oynayabiliriz dedim. Diğer 3 takım da “Zaten bu kupa en çok size yakışır” dediler. Komite de verilen dilekçeyi dikkate alarak Kocaeli’yi şampiyon ilan etti. Herkesin emeklerine, ayaklarına sağlık.