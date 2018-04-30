Mori Ahmet: Böyle devam edecek

Kocaeli Master 4 yıl önce kuruldu. Ailemiz her geçen büyüyor. Antalya’daki kafile sayımız altmış beş. 30’dan fazla futbolcumuz var. İnsanlar buralara kadar geldi. Her ne kadar Antalya’ya eğlenmek için de geldiysek, futbolcu oynamak istiyor.

2 TÜRKİYE 2 MARMARA ŞAMPİYONLUĞU

Açıkçası işimiz hiç kolay değil. Dengeli olmak, kimseyi üzmemek istiyoruz. Herkese elimizden geldiği kadar forma şansı tanımaya çalıştık. Kim süre aldıysa hakkını verdi. Takımdan çok memnunum. Zaten diğer takımlar da “Kocaeli” denildiği zaman masterlerde marka bir şehir olduğunu biliyor. 2 Türkiye, 2 de Marmara şampiyonluğumuz var. 4 yılda bundan iyisi olamaz herhalde. Böyle devam edeceğine inanıyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.