41 Futbol Kulübü’nün yöneticilerinden olan Sarman, takımın eli ayağı oldu. Tüm ihtiyaçlarla ilgilenen Sarman, Kocaeli ekibini yalnız bırakmadı ve o da başarıda büyük katkıya sahip oldu. Kocaeli U-12 karmasına seçilen ve 41 FK’nın kalesini koruyan Kaan Sarman’ın da babası olan Serkan Sarman’a Kocaeli Master kurmayları teşekkür etti.
Bugün 15:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Gizli kahraman Serkan Sarman
Kocaeli Master takımının gizli kahramanlarından birisi Serkan Sarman’dı.
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Bugün 15:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz