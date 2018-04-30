Gizli kahraman Serkan Sarman

41 Futbol Kulübü’nün yöneticilerinden olan Sarman, takımın eli ayağı oldu. Tüm ihtiyaçlarla ilgilenen Sarman, Kocaeli ekibini yalnız bırakmadı ve o da başarıda büyük katkıya sahip oldu. Kocaeli U-12 karmasına seçilen ve 41 FK’nın kalesini koruyan Kaan Sarman’ın da babası olan Serkan Sarman’a Kocaeli Master kurmayları teşekkür etti.