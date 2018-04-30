Aydoğdu başarının sırrını açıkladı

Kocaeli Master takımına hem maddi hem de futbolcu olarak katkı sağlayan genç iş adamı Ferhat Aydoğdu şampiyonluk açıklamasında “Böylesine güzel bir ailenin parçası olmaktan onur duyuyorum. Bu yapıyı daha güçlü tutmak için elimden geleni yapacağım. Antalya’ya gelirken şampiyon olacağımıza olan inancımız tamdı. Takımımız sürekli antrenmanlar yaptığı için diğer takımların kondisyon olarak çok önündeydi. Çok yetenekli ve efendi ve oyuncu grubumuz var. Takımın idarecileri, teknik sorumlularımız çok disiplinli ve gayretliydi. Doğal olarak başarı da beraberinde geldi” dedi.