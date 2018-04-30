Kadınlar, dünyanın zirvesini zorluyor…

Kocaeli Üniversitesi de, dünya ikincisi olan ve üzülen Barbaros Hayrettin Lisesi kızları gibi, gözünü dünyanın zirvesine dikti. Nihan Su yönetimindeki KOÜ Kadın Futsal Takımı, Türkiye şampiyonu oldu ve Portekiz’e gitmeye hazırlanıyor. 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Futsal Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli Üniversitesi Kadın Futsal takımı, tüm rakiplerini yenerek, yenilgisiz olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarıdan sonra takımımız, 2019 yılında Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Futsal Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Daha önce Avrupa 4’üncülüğü bulunan takımımız, ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek, daha iyi başarılara imza atmak istiyor.

NİHAN SU ÇITAYI YÜKSELTTİ

Takımın, eski milli futbolcu olan antrenörü Nihan Su ve Enis Çolak, Portekiz’de dünyanın zirvesine çıkmaya ant içmiş durumda. Takım kadrosunda Seda İnci, Tansu Özek, Beyza Kocatürk, Serenay Öziri, Tuğba Babacan, Medine Erkan, Damla Çoban, Serra Çağan, Merve Şıkkibar, Buse Güngör, Yağmur Uraz, Kübra Yavuz, Tilbe Yorulmaz, Kardelen Duran, Ecem Cebeci yer alıyor. Çalışmalarına ara vermeksizin devam eden takımımız, dünya şampiyonu olmak istiyor.