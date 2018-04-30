Turkuaz’da kuralar çekildi

Oktay Kocatekin organizatörlüğünde gerçekleştirilen turnuvada, grup maçlarının ardından kura çekimi gerçekleştirildi. The Ness Otel’de gerçekleştirilen kura çekimine takımlar yoğun katılım sağladı. Maçlar bugün başlayarak 14 Mayıs’ta finalle sona erecek. 12 takımın mücadele ettiği maçlarda ilk 6, eleme maçlarına girerken diğer 6 grup ise Play-Off maçları yaparak bir üst tura gidecek. Maçlar puan usulüne göre oynanırken, grup maçlarında Pirelli 13 golle en çok gol atan takım oldu. Hayat Kimya’dan Emirhan Erguvan ise 5 golle en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti.
İŞTE EŞLEŞMELER:
PİRELLİ- SGK
YILDIZ SUNTA- ASSSAN HANİL
FİLLİ BOYA-İZMİT MAKİNA
TARIM İLİMDO- BRİSA
TRİ-WALL- GEFEST
KORDSA- HAYAT KİMYA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz