Turkuaz’da kuralar çekildi

Oktay Kocatekin organizatörlüğünde gerçekleştirilen turnuvada, grup maçlarının ardından kura çekimi gerçekleştirildi. The Ness Otel’de gerçekleştirilen kura çekimine takımlar yoğun katılım sağladı. Maçlar bugün başlayarak 14 Mayıs’ta finalle sona erecek. 12 takımın mücadele ettiği maçlarda ilk 6, eleme maçlarına girerken diğer 6 grup ise Play-Off maçları yaparak bir üst tura gidecek. Maçlar puan usulüne göre oynanırken, grup maçlarında Pirelli 13 golle en çok gol atan takım oldu. Hayat Kimya’dan Emirhan Erguvan ise 5 golle en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti.

İŞTE EŞLEŞMELER:

PİRELLİ- SGK

YILDIZ SUNTA- ASSSAN HANİL

FİLLİ BOYA-İZMİT MAKİNA

TARIM İLİMDO- BRİSA

TRİ-WALL- GEFEST

KORDSA- HAYAT KİMYA