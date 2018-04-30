Küpçü’den genç öğrencilere gazetecilik semineri

KYÖD Eski Başkanlarından olan Gazeteci Yazar Mustafa Küpçü, Uğur Temel Lisesinde eşit ağırlık sınıfları olan 11D, 11E ve 11F sınıflarındaki öğrencilere gazetecilik hakkında seminer verdi. Gazetecilik ve özgür medya adlı seminerde Küpçü, gazetecilik mesleği hakkında öğrencilere bilgiler vererek mesleğin dünü ve bugününü ele aldı. Seminerde öğrenciler, gazetecilik ve özgür medya hakkındaki merak ettikleri sorularını Küpçü’ye yöneltti. Küpçü, mesleki tecrübeleri ile öğrencilerin sorularını yanıtlarken Rehber Öğretmen İbrahim Yılmaz, seminerin amacının öğrencilere gazeteyi, gazetecilik ile basını anlatmak ve gazete okumayı teşvik etmek olduğunu belirtti.