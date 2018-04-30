KYÖD Eski Başkanlarından olan Gazeteci Yazar Mustafa Küpçü, Uğur Temel Lisesinde eşit ağırlık sınıfları olan 11D, 11E ve 11F sınıflarındaki öğrencilere gazetecilik hakkında seminer verdi. Gazetecilik ve özgür medya adlı seminerde Küpçü, gazetecilik mesleği hakkında öğrencilere bilgiler vererek mesleğin dünü ve bugününü ele aldı. Seminerde öğrenciler, gazetecilik ve özgür medya hakkındaki merak ettikleri sorularını Küpçü’ye yöneltti. Küpçü, mesleki tecrübeleri ile öğrencilerin sorularını yanıtlarken Rehber Öğretmen İbrahim Yılmaz, seminerin amacının öğrencilere gazeteyi, gazetecilik ile basını anlatmak ve gazete okumayı teşvik etmek olduğunu belirtti.
Bugün 15:13 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Küpçü’den genç öğrencilere gazetecilik semineri
KYÖD Eski Başkanlarından, Gazeteci-Yazar Mustafa Küpçü, Uğur Temel Lisesinde öğrencilerine gazetecilik hakkında seminer verdi.
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Bugün 15:13 TSİ - Eğitim
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz