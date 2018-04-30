YSK seçim takvimi...

2 MAYIS ÇARŞAMBA
Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkacak ve itirazlar başlayacak. Aynı gün saat 08.00'den itibaren www.ysk.gov.tr adresinden seçmen kaydı sorgulama işlemi başlayacak.
5 MAYIS CUMARTESİ
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün. 6 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı başvurularının incelemesi başlayacak. 7 Mayıs’ta eksik belgesi olan kişi ve partiye tanınan sürenin bitimi. 9 Mayıs halk tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için son gün.
10 MAYIS PERŞEMBE
Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00)
11 MAYIS CUMA
Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)
12 MAYIS CUMARTESİ
Seçmen kaydı sorgulama işleminde bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanması için son gün. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00), Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü
13 MAYIS PAZAR
Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı
14 MAYIS PAZARTESİ
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı
18 MAYIS CUMA
İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü. (Saat 17.00) İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu’nca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilmesi (saat 18.00)
20 MAYIS PAZAR
İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı
21 MAYIS PAZARTESİ
Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00)
22 MAYIS SALI SANDIK SORGULAMA
Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin ysk.gov.tr adresinden ilânı ve vatandaşların sorgulamasına açılması (Türkiye saati ile 08.00)
26 MAYIS CUMARTESİ GEÇİCİ LİSTELER
Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve ilanı. 30 Mayıs'ta da kesin listeler ilan edilecek.
7 HAZİRAN PERŞEMBE
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
8 HAZİRAN CUMA
İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.
13 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.
14 HAZİRAN PERŞEMBE
Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.
17 HAZİRAN PAZAR
Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.
19 HAZİRAN SALI
Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
23 HAZİRAN CUMARTESİ
Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.
24 HAZİRAN PAZAR
Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz