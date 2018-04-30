YSK seçim takvimi...

2 MAYIS ÇARŞAMBA

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkacak ve itirazlar başlayacak. Aynı gün saat 08.00'den itibaren www.ysk.gov.tr adresinden seçmen kaydı sorgulama işlemi başlayacak.

5 MAYIS CUMARTESİ

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son gün. 6 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı başvurularının incelemesi başlayacak. 7 Mayıs’ta eksik belgesi olan kişi ve partiye tanınan sürenin bitimi. 9 Mayıs halk tarafından cumhurbaşkanı adayı göstermek için son gün.

10 MAYIS PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00)

11 MAYIS CUMA

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)

12 MAYIS CUMARTESİ

Seçmen kaydı sorgulama işleminde bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanması için son gün. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00), Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü

13 MAYIS PAZAR

Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı

14 MAYIS PAZARTESİ

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı

18 MAYIS CUMA

İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü. (Saat 17.00) İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu’nca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilmesi (saat 18.00)

20 MAYIS PAZAR

İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı

21 MAYIS PAZARTESİ

Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00)

22 MAYIS SALI SANDIK SORGULAMA

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin ysk.gov.tr adresinden ilânı ve vatandaşların sorgulamasına açılması (Türkiye saati ile 08.00)

26 MAYIS CUMARTESİ GEÇİCİ LİSTELER

Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve ilanı. 30 Mayıs'ta da kesin listeler ilan edilecek.

7 HAZİRAN PERŞEMBE

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 HAZİRAN CUMA

İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 HAZİRAN PERŞEMBE

Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 HAZİRAN PAZAR

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 HAZİRAN SALI

Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 HAZİRAN CUMARTESİ

Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 HAZİRAN PAZAR

Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)