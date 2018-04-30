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İYİ Parti Başiskele, esnaf turuna çıktı

İYİ Parti Başiskele Teşkilatı, önceki gün ilçedeki esnafı turladı ve 24 Haziran’da yapılacak olan erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için destek istedi.