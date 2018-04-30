Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:41 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:43 TSİ )

İYİ Parti Başiskele, esnaf turuna çıktı

İYİ Parti Başiskele Teşkilatı, önceki gün ilçedeki esnafı turladı ve 24 Haziran’da yapılacak olan erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için destek istedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlçe başkanı Şaban Gençer öncülüğünde yapılan esnaf ziyaretlerine il başkanı Serdar Kaman, eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli, kentin tanınmış avukatlarından Raif Kandemir, İYİ Parti Milletvekili aday adayı Murat Atar ve yöneticiler katıldı. İYİ Partililer gezileri sırasında esnaf ve vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştı.

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Küçükkaya tezeğe karşı AKP’ye lokum gönderecek mask
Küçükkaya tezeğe karşı AKP’ye lokum gönderecek
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor mask
Moralı, AKP'de aday adayı oluyor
CHP'liler Cumhurbaşkanı adayını oyladı mask
CHP'liler Cumhurbaşkanı adayını oyladı
Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan mask
Haftanın ilk resmi başvurusu Orman’dan
Ayaz: Ne istedik de olmadı mask
Ayaz: Ne istedik de olmadı
CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek mask
CHP'de milletvekili adaylarını Öztrak belirleyecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti! mask
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

GALERİ

Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi mask
Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi
Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi! mask
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL