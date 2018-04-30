İlçe başkanı Şaban Gençer öncülüğünde yapılan esnaf ziyaretlerine il başkanı Serdar Kaman, eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli, kentin tanınmış avukatlarından Raif Kandemir, İYİ Parti Milletvekili aday adayı Murat Atar ve yöneticiler katıldı. İYİ Partililer gezileri sırasında esnaf ve vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştı.
Bugün 15:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:43 TSİ )
İYİ Parti Başiskele, esnaf turuna çıktı
İYİ Parti Başiskele Teşkilatı, önceki gün ilçedeki esnafı turladı ve 24 Haziran’da yapılacak olan erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için destek istedi.
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Bugün 15:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz