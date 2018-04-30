Şener İnce de başvurdu

Kandıralı olan İnce, başvuru dosyasını il başkan vekili Abdullah Eryarsoy’a teslim etti. İnce’nin il binasına sadece ailesi ve minik torunuyla gelmesi dikkat çekti.

ŞENER İNCE KİMDİR?

1971 İzmit doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde iki yıllık yönetim organizasyon yerel yönetimler eğitimi aldı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1993 yılında Refah Partisi İzmit İlçe Gençlik Kollarında Eğitim Sekreteri oldu. 2004-2009 yıllarında Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanlığı yaptı. 2009-2013 yılları arasında İzmit Din Görevlileri Derneği başkanlığı yaptı. Bir süre önce memuriyetten ayrıldı. İslambol firması ortaklarından, 1 Kasım seçimlerinde 11’inci sırada milletvekili adayı olan Şener İnce, evli ve 3 çocuk babası.