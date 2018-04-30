Geçmiş yıllarda partiye ve milli görüş hareketine katkı sunmuş isimlerin onore edilecekleri program 8 Mayıs Salı günü saat 20.00’de, Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu’nda edileceği açıklandı. Konu hakkında gazetemizi ziyaret eden Saadet Partisi İl yöneticilerinden Hasan Antika, Mehmet Ali Paşa Mahalle Temsilcisi Yunus Doğanay ve mahalle yönetiminden Hasan Karakoç, düzenlenecek olan bu Ahde Vefa Gecesi’ne tüm dostları davet ettiklerini ifade etti. Bu arada gerçekleşecek programa SP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç’ün de katılacağı açıklandı.
Bugün 15:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:44 TSİ )
SP’de ahde vefa gecesi
Saadet Partisi Mehmet Ali Paşa Mahalle Temsilciği, farklı bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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Bugün 15:43 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz