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MHP’de Topuz, SKM başkanı

MHP’de Körfez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’na Ahmet Topuz’un getirildiği açıklandı.

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Geçmiş yıllardaki seçimlerde de bu görevi üstlenen Ahmet Topuz, 24 Haziran seçimleri sürecinde partisinin SKM çalışmalarını yönlendirecek. Bu arada ilçe teşkilatı bünyesindeki SKM bürosunun Tütünçiftlik Tuğrul Caddesi üzerinde faaliyete geçirildiği ve burada çalışmaların sürekliliğinin sağlandığı belirtildi. Yeni SKM Başkanı Ahmet Topuz, seçim sürecinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek istediklerini kaydetti.

Bugün 15:44 TSİ - Siyaset

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