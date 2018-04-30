Geçmiş yıllardaki seçimlerde de bu görevi üstlenen Ahmet Topuz, 24 Haziran seçimleri sürecinde partisinin SKM çalışmalarını yönlendirecek. Bu arada ilçe teşkilatı bünyesindeki SKM bürosunun Tütünçiftlik Tuğrul Caddesi üzerinde faaliyete geçirildiği ve burada çalışmaların sürekliliğinin sağlandığı belirtildi. Yeni SKM Başkanı Ahmet Topuz, seçim sürecinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek istediklerini kaydetti.
Bugün 15:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:45 TSİ )
MHP’de Topuz, SKM başkanı
MHP’de Körfez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’na Ahmet Topuz’un getirildiği açıklandı.
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Bugün 15:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz