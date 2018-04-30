Kocaeli Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören M.B. öğle saatlerinde, hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Hastanenin çatısının kenarında oturan M.B.'yi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi şişme yatağı açarak önlem aldı. Görevliler çatıya çıkarak M.B. ile görüştü. Bir süre sonra ikna olan M.B. hastanede tedavi altına alınırken, İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edileceği bildirildi.
Bugün 15:51 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:22 TSİ )
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde intihar teşebbüsü!
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu.
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Bugün 15:51 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz