Kocaeli Vartolular Derneğinde yeni dönem!

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Kocaeli Vartolular Derneği 7. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı. Ali Ekber İncesu'nun divan başkanlığında yapılan genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Ali Kanmaz yeniden aday olmadı. Ali Aktepe başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen genel kurul sonunda, Aktepe dernek başkanılığına getirildi. Aktepe başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Asude Öskan Fırat, Kardelen Beytaş, Elif Çelik, Oktay Yılmaz, Halit Baba ve İsmail Bal yer aldı.