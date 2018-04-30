Kocaeli Vartolular Derneği 7. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı. Ali Ekber İncesu'nun divan başkanlığında yapılan genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Ali Kanmaz yeniden aday olmadı. Ali Aktepe başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen genel kurul sonunda, Aktepe dernek başkanılığına getirildi. Aktepe başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Asude Öskan Fırat, Kardelen Beytaş, Elif Çelik, Oktay Yılmaz, Halit Baba ve İsmail Bal yer aldı.
Bugün 16:00 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:02 TSİ )
Kocaeli Vartolular Derneğinde yeni dönem!
Kocaeli Vartolular Derneğinde, Ali Aktepe başkanlığa seçildi.
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Bugün 16:00 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz