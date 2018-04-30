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Bugün 16:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:08 TSİ )

Komünist Başkana çevre ödülü

Şair Özkan Mert adına dağıtılan uluslararası ödüllerin 4’üncüsü sahiplerini buldu. Ovacık’ın komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na çevre ödülü verildi.

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İzmit’ten açıklanarak dünyanın en eski inanç ve düşünceye özgürlük dağıttığına inanılan Gallerius’un Hoşgörü ve Tolerans Fermanının 1707’inci yılında dünyaya hoşgörü mesajı verilmesi için, şair Özkan Mert adına düzenlenen uluslararası ödül töreninin 4’üncüsü Tarihi Taş Bina’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen ödül törenine Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Çağlar Özer, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah ve çok sayıda davetli katıldı. Verilen ödüllerin seçici kurulu ise, Numan Gülşah, Dilek Alp, Prof. Dr. Medine Sivri, Havva Aktaş, Vedat Akdamar, Prof.Dr. Oğuz Baykara ve Yusuf Ünel isimleri tarafından yapıldı. Ödül seçici kurulunda yer alan Numan Gülşah,İzmit’ten açıklanan hoşgörü ve tolerans fermanını tüm dünyaya İzmit’ten anlatmak için, dünya şairi olarak görülen Özkan Mert adına uluslararası bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Ödül töreni sonrasında Nicomedia Tolerans Topluluğu davetlilere mini bir konser verdi.

KEŞKE İZMİT’İN DE KOMÜNİST BAŞKANI OLSA

Çevre Ödülüne layık görülen Ovacık Belediye Başkanı Fatih MAçoğlu, “Size Ovacık’tan selam getirdim. İnsanı onurlandıran törenlerde olmak gerçekten çok güzel. Bugün bu vicdanı gören siz dostları ma teşekkür ediyorum. Bu bir üretim. Doğumla başlayan ve hata boyu süren bir üretim. Sanat ve edebiyat gibi onurlu bir işi sürdüren arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum” dedi. Daha sonrasında söz alan ÇEKÜL Başkanı Numan Gülşah ise Maçoğlu’na teşekkür ederken, “ Keşke İzmit’te sizin gibi Komünist Belediye Başkanımız olsa. Fatih Beye gözümüz gibi bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.

KOMÜNİST BAŞKANA ÇEVRE ÖDÜLÜ

Uluslararası Özkan Mert ödül töreninin 4’üncüsü’nde Ovacık’ın TKP’li Belediye Başkanı, Fatih Mehmet Maçoğlu’da ödül alan isimler arasında yer aldı. Seçici Kurul, Fatih Maçoğlu’na Çevre Ödülünü verirken, diğer ödül alan isimler ise şu şekilde oldu;

Onur Ödülü: Hanri Benazus

Şiir Ödülü: Niculina Oprea

Kültür Ödülü: Dr. Julia Bartha

Bilim Ödülü: 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği

Teşekkür: 118 E Lions Dernekleri Federasyonu adına Celil Vardar, Kandıra Bezi Dokumacısı Fahriye Yaşar.

Bugün 16:07 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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