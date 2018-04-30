Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:39 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:45 TSİ )

Özden Örnek son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek (75) önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İzmitli olan Örnek, iç organlara bağlı rahatsızlıktan dolayı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Özden Örnek için dün Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Basına kapalı törene Örnek'in eşi  Sevil  ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, muvazzaf ve emekli askerler katıldı. Özden Örnek'in naaşı Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

BALYOZ KUMPASI MAĞDURUYDU

Özden Örnek, Balyoz davasında sanıktı. 22 Şubat 2010 tarihinde gözaltına alınıp 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve uzun süre tutuklu yargılanmıştı. Emrindeki Deniz Kuvvetleri bünyesinde yaptığı iddia edilen SUGA Planı’yla Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmak, kriz yaratmak ve bununla darbeye zemin hazırlamakla suçlandı. Yargılandığı duruşmalarda, SUGA Planı’nın sahte olduğuna dair delilleri mahkeme heyetine anlatmaya çalıştı. Planları hazırlayanları “TSK içine sızmaya çalışan bir çete” olarak tarif etti. Sonunda Balyoz davasından beraat etti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

1943 yılında İzmit'te doğan Örnek, 1960 yılında Deniz Lisesinden, 1962 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun olup 1964 yılında dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak Donanma'ya katıldı. 2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini yürüten Örnek, 28 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş 26 Ağustos 2005 tarihinde de emekliye ayrılmıştı. Sevil Örnek ile evli olan Örnek'in Tolga ve Burak isimli iki oğlu vardı. Burak Örnek 3 ay önce hayatını kaybetmişti.

Bugün 16:39 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fahri Örengül aday adayı oluyor! mask
Fahri Örengül aday adayı oluyor!
Emel Ceylan Balcıoğlu, aday adayı oldu! mask
Emel Ceylan Balcıoğlu, aday adayı oldu!
Yusuf Mengi vefat etti! mask
Yusuf Mengi vefat etti!
AKP, 6 günde 90 vekillik başvurusu aldı! mask
AKP, 6 günde 90 vekillik başvurusu aldı!
Tabip Odası’nda kazanan belli oldu! mask
Tabip Odası’nda kazanan belli oldu!
Memur Sen’den 1 Mayıs’a davet mask
Memur Sen’den 1 Mayıs’a davet
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti! mask
Aday olmak için 18 yıllık işinden istifa etti!

GALERİ

Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi! mask
Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL