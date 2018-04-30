Kandıralılar ziyaret turunda

Geçtiğimiz ay sonunda genel kurulunu yapan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 13’üncü Başkanı Av. Abdurrahman Kaymak ve yöneticileri, Kandıra’da seri ziyaretlerde bulundu. Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Başsavcı H. Hüseyin Daşdemir ve Kandıra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Uysal’ı makamlarında; Kandıra eski Belediye Başkanları Kenan Evin, Ercüment Şahin ve Mustafa Öğren ile iş adamaları Volkan Bulgurcu, Erol Taşçı’yı işyerlerinde ziyaret eden dernek yönetimi, çalışmaları hakkında bilgilendirmeden bulundu.

DERNEK ÜYELERİ KATILDI

Ziyaretlere Başkan Kaymak yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ali Kocatürk, Erdal Baykara ve Salim Yaşar, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Denetim Kurulu üyeleri İbrahim Yılmaz ve Fevzi Genç, Danışma Kurulu üyeleri; Günay Gülcü, Erdoğan Görgün Mustafa Yıldız ile Salih Horos katıldı.