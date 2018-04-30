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Kertil Buluşması 13 Mayıs’ta

Geleneksel 5’inci Kertil Buluşması 13 Mayıs Pazar günü Kertil Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

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Biz İzmit’iz Grubu’nun öncülüğünde her yıl kutlanan Kertil Buluşması’nın 5’incisi bu yıl 13 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da Kertil Meydanı’nda yapılacak. Bu sene ilklere imza atacak olan Kertil Buluşması’nda zeybek oynanıp Biz İzmit’iz Türk Müzik Topluluğu tarafından şarkılar söylenecek. Ayrıca programda pişmaniye çekilip, simit- kaşar yenecek.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

5’inci Kertil Buluşması hakkında konuşan Biz İzmit’iz Grubu’nun kurucusu Hüseyin Erol, “Bu sene yine ilklere imza atarak hep birlikte zeybek oynayıp Biz İzmit’iz Türk Müziği Topluluğunu dinleyeceğiz. Hep birlikte pişmaniye çekecek, simit- kaşar yiyip, Park Fırını'nın yağlı halkalarının tadına bakacağız. Çoluk çocuk, konu- komşu, eş- dost ve özellikle aile büyüklerimizi aramızda görmek istiyoruz. Bu güzel günün keyfini hep birlikte sürebilmek için 13 Mayıs  Pazar günü herkesi Kertil Meydanı'na bekliyoruz” dedi.

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