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Karamürsel’de Bosnalı yetimler yararına kermes

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Karamürsel Temsilciliği ve Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği, Bosnalı yetimlere destek olma amacıyla Karamürsel’de ortaklaşa kermes düzenledi.

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Karamürsel Kültür Merkezinde dualarla açılan kermeste hayırsever kadınların kendi el ürünleri olan yağlı, tuzlu ve tatlı çeşitlerinden olan yiyecekler satışa sunuldu.

150 AİLEYE YARDIM

Kermesten elde edilen gelirin Bosnalı 150 yetim ailesine gıda kolisi olarak kullanılacağını belirten Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Yılmaz, “Bizler hem yetim sorununa, hem de yetimlerle ilgili kaçınılmaz sorumluluğumuza dikkat çekmek ve hem de bu konuda karınca kararınca katkı sağlamak amacıyla bu kermesi düzenledik. Sorumluluğun bilincinde olan tüm halkımızı kermesimize katılarak katkıda bulunmaya ve ecrinden pay almaya davet ediyoruz” dedi.

Bugün 16:48 TSİ - Gündem

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