Kore gazisi Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi No: 7 adresinde ikamet eden, Kore gazisi İsmail Mutlu(87), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Çiftçi ve 4 çocuk babası olan Mutlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Kulfallı Köy Camii’nde kılınan cenaze namazı ardından askeri törenle köy mezarlığında toprağa verildi. Mutlu’nun cenazesine çok sayıda yakını ve askeri erkan katıldı. Handan MARAL