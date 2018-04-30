İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi No: 7 adresinde ikamet eden, Kore gazisi İsmail Mutlu(87), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Çiftçi ve 4 çocuk babası olan Mutlu’nun cenazesi öğle namazına müteakip Kulfallı Köy Camii’nde kılınan cenaze namazı ardından askeri törenle köy mezarlığında toprağa verildi. Mutlu’nun cenazesine çok sayıda yakını ve askeri erkan katıldı. Handan MARAL
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Kore gazisi Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisi İsmail Mutlu, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Mutlu’nun cenazesi askeri törenle toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz