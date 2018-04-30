Banliyö Treni Köseköy ve B.Derbent’te de duruyor

Adapazarı Mithatpaşa-İstanbul Pendik arasında sefer yapan banliyö treninde durak sayısının arttırılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı. Bölge halkının isteği üzerine trenler Köseköy ve Derbent’te de durmaya başladı. Banliyö trenleri Adapazarı ile Pendik arasında 4 gidiş-4 geliş olmak üzere günde 4 sefer yapıyor. İstanbul’a gidiş yönünde trenler Derbent’te 06.07, 07.17, 13.59 ve 18.00, Köseköy’de 06.14, 07.24, 14.06 ve 18.07 saatlerinde duruyor. Adapazarı’na gidiş yönünde de Köseköy’de 08.58, 11.20, 17.23, 21.08, B.Derbent’te de 09.06, 11.28, 17.31 ve 21.16 saatlerinde olacak. Köseköy ve Derbent’e tren duraklarının konması, bölge halkını çok mutlu etti.