Adapazarı Mithatpaşa-İstanbul Pendik arasında sefer yapan banliyö treninde durak sayısının arttırılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı. Bölge halkının isteği üzerine trenler Köseköy ve Derbent’te de durmaya başladı. Banliyö trenleri Adapazarı ile Pendik arasında 4 gidiş-4 geliş olmak üzere günde 4 sefer yapıyor. İstanbul’a gidiş yönünde trenler Derbent’te 06.07, 07.17, 13.59 ve 18.00, Köseköy’de 06.14, 07.24, 14.06 ve 18.07 saatlerinde duruyor. Adapazarı’na gidiş yönünde de Köseköy’de 08.58, 11.20, 17.23, 21.08, B.Derbent’te de 09.06, 11.28, 17.31 ve 21.16 saatlerinde olacak. Köseköy ve Derbent’e tren duraklarının konması, bölge halkını çok mutlu etti.
Dün 17:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 17:11 TSİ )
Banliyö Treni Köseköy ve B.Derbent’te de duruyor
Adapazarı Mithatpaşa-İstanbul Pendik arasında sefer yapan banliyö treninde durak sayısının arttırılmasıyla ilgili düzenleme yapıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 17:06 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz