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Dün 17:14 TSİ- Asayiş ( G : Dün 17:21 TSİ )

Polis merkezine kendi ayaklarıyla geldi

Başiskele'de bir fabrikadan inşaat malzemesi ve inşaat araç gereçleri çalan 2 kadın yakayı ele verdi. Kadınlardan birisi başka bir iş için geldiği polis merkezinde gözaltına alındı.

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Olay, 28 Ocak’ta Başiskele Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kadın at arabası ile fabrikanın önüne geldi. Etrafta kimsenin olmadığına emin olan kadınlar fabrikaya girerek, 200 kilo hurda demir malzeme, bin TL’lik kaynak makinesi, 3 bin 500 TL değerinde pres makinesi, 400 TL’lik dört ayaklı tezgah ve bin TL değerinde inşaat malzemesini alarak kayıplara karıştı.

BAŞKA BİR İŞ İÇİN EMNİYETE GELMİŞTİ

Olayın ardından fabrika yetkililerinin şikayetçi olması üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İncelenen güvenlik kameralarının sonucunda kadınların Ç.Ö. (33) ve F.Ö.(26) oldukları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu Ç.Ö. Başiskele Sanayi Mahallesi’nde gözaltına alındı. Diğer şüpheli F.Ö. ise Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başka bir iş için geldiği esnada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan kadınlar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan iki kadının kuzen oldukları öğrenildi. Şüphelilerden F.Ö. 8, Ç.Ö.’nün ise 7 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca kadınların hurda malzemeleri sattıkları iddia edilen hurdacı M.K. ise ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Dün 17:14 TSİ - Asayiş

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