1 Mayıs Kocaeli'de böyle kutlanacak

YER: Gebze Trafo Meydanı
SAAT: 10.00
Düzenleyen: Gebze Sendikalar Birliği
YER: İzmit Uğur Mumcu Parkı
SAAT: 10.00
Düzenleyen: KESK Şubeler Platformu
YER: Perşembe Pazarı alanı
SAAT: 12.00
Düzenleyen: Memur-Sen
1 Mayıs İşçi Bayramı Kocaeli'de 3 etkinlik ile kutlanacak.
YER: Gebze Trafo Meydanı
Düzenleyen: Gebze Sendikalar Birliği
YER: İzmit Uğur Mumcu Parkı
Düzenleyen: KESK Şubeler Platformu
YER: Perşembe Pazarı alanı
Düzenleyen: Memur-Sen
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz