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1 Mayıs Kocaeli'de böyle kutlanacak

1 Mayıs İşçi Bayramı Kocaeli'de 3 etkinlik ile kutlanacak.

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YER: Gebze Trafo Meydanı

SAAT: 10.00

Düzenleyen: Gebze Sendikalar Birliği

YER: İzmit Uğur Mumcu Parkı

SAAT: 10.00 

Düzenleyen: KESK Şubeler Platformu

YER: Perşembe Pazarı alanı

SAAT: 12.00

Düzenleyen: Memur-Sen

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