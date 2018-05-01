1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Memur Sen Milli İrada Meydanı'nda (Perşembe Pazarı) etkinlik düzenliyor. Dün başlayan alanı süsleme çalışmaları günün erken saatlerinden itibaren yeniden başladı. Alan tam anlamıyla hazır durumda. Öte yandan ise emniyet birimleri alanda kuş uçurtmuyor. Çok sayıda polis memuru alanda güvenliği sağlıyor. Meydana giriş ve çıkışlarda herkesin üstü tek tek aramadan geçiyor. Kutlamaların 10.00'da başlaması bekleniyor.
Bugün 09:20 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
1 Mayıs için üst düzey güvenlik!
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı için Milli İrade Meydanı gelin gibi süslendi. Polis ekipleri ise meydanda kuş uçurtmuyor.
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Bugün 09:20 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz