1 Mayıs için üst düzey güvenlik!

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Memur Sen Milli İrada Meydanı'nda (Perşembe Pazarı) etkinlik düzenliyor. Dün başlayan alanı süsleme çalışmaları günün erken saatlerinden itibaren yeniden başladı. Alan tam anlamıyla hazır durumda. Öte yandan ise emniyet birimleri alanda kuş uçurtmuyor. Çok sayıda polis memuru alanda güvenliği sağlıyor. Meydana giriş ve çıkışlarda herkesin üstü tek tek aramadan geçiyor. Kutlamaların 10.00'da başlaması bekleniyor.