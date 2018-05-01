Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Soner Çoban idaresindeki 34 PES 29 plakalı otomobil, ana yola çıkmak için manevra yapan Abdurrahman Dağalan yönetimindeki 54 KT 098 plakalı araçla ve Mustafa Dayıcık idaresindeki 54 S 2565 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Çoban olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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İzmit Caddesi'nde kaza!
Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz