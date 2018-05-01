Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:44 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:46 TSİ )

İzmit Caddesi'nde kaza!

Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Soner Çoban idaresindeki 34 PES 29 plakalı otomobil, ana yola çıkmak için manevra yapan Abdurrahman Dağalan yönetimindeki 54 KT 098 plakalı araçla ve Mustafa Dayıcık idaresindeki 54 S 2565 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Çoban olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bugün 09:44 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Düğün konvoyuna polis baskını! mask
Düğün konvoyuna polis baskını!
Sünnet olduktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti mask
Sünnet olduktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti
Körfez'de feci kaza: 3 yaralı! mask
Körfez'de feci kaza: 3 yaralı!
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 gözaltı mask
Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 gözaltı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Yakışmayan veda... (1-2) mask
Yakışmayan veda... (1-2)
Özden Örnek hayatını kaybetti mask
Özden Örnek hayatını kaybetti
Düğün konvoyuna polis baskını! mask
Düğün konvoyuna polis baskını!

GALERİ

Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
Liseliler potaları yakmaya başladı! mask
Liseliler potaları yakmaya başladı!
1 Mayıs kutlamaları Kocaeli’de coşkuyla başladı mask
1 Mayıs kutlamaları Kocaeli’de coşkuyla başladı
Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi mask
Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi
Hilal ve Erdi ilk adımı attı mask
Hilal ve Erdi ilk adımı attı
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER! mask
Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL