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İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu!

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Esra Tolu'nun yerine oy birliği ile Makina Mühendisi Metin Savaş Sulu getirildi.

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Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Derince İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Esra Tolu'nun yerine oy birliği ile Makina Mühendisi Metin Savaş Sulu getirildi.

YENİ BAŞKANIN İLK SÖZLERİ

İYİ Parti Derince İlçe'nin yeni başkanı Sulu, görevin kendisine verilmesinden sonra ilk sözleri şöyle oldu: "Öncelikle tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bir günde hayırlı bir işe imza attık. Başkanlık seçimimiz Derince'mize ve İYİ Partililer'e hayırlı olsun. Allah bizleri bu yolda utandırmasın. 2 aydır zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bunların hepsi geride kaldı. Bizim artık odaklanmamız ve enerjimizi harcamamız gereken tek bir şey var: 25 Haziran sabahı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak. Bütün çalışmamızı bu hedef ekseninde yürüteceğiz. Bizler İYİ Parti'nin Derince'deki neferleriz. Mahalle temsilcisi atamalarımızı bitirir bitirmez sokak sokak kapı kapı gezip meramımızı dile getireceğiz. Bizleri sahada göreceksiniz. Derince'yi üyeliklerde ve oy oranlarında şahlandıracağız. Tüm halkımıza kapımız sonuna kadar da açık. Buyursunlar gelsinler. İYİ Parti'nin Derince'deki yeni gönüllüleri olsunlar. Bizlere yol arkadaşı olsunlar. Derince, Kocaeli ve nihayetinde Türkiye İYİ olacak"

METİN SAVAŞ SULU KİMDİR?

1976 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Derince'de liseyi ise İzmit'te okudu. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Sulu, Mesa Grup Mühendislik Firması'nın da sahibi. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bugün 09:47 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Erkan Sayanoğlu - Derince Metin başkan ile iyi olacak.Tüm Derince'nin tanıdığı ve sevdiği bir isim.Kocaeli artık Derince İyi parti teşkilatının başarılarını konuşacak.Hayırlı olsun.Allah utandırmasın.

Yanıtla . 2Beğen 01 Mayıs 11:08

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