Siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayını açıklamaya başlıyor. Saadet Partisi bugün yaptığı açıklamada adaylarının Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu olduğunu duyurdu. Bugün bir adaylık açıklaması da CHP'den geldi. CHP, Cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağını duyurdu.
Bugün 10:05 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
CHP'de Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor
Siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayını açıklamaya başlıyor. CHP'nin adayı Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:05 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz