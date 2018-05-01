CHP'de Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

Siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayını açıklamaya başlıyor. Saadet Partisi bugün yaptığı açıklamada adaylarının Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu olduğunu duyurdu. Bugün bir adaylık açıklaması da CHP'den geldi. CHP, Cumhurbaşkanı adayını Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağını duyurdu.