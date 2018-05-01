Emeklilere çifte ikramiye müjdesi!

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı.Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

BU AÇIKLAMALARIN SEÇİMDEN ÖNCE YAPILMASI SORU İŞARETİ OLUŞTURDU

Bir basın mensubunun, "Bütün bu açıklamaları seçimden önce yapıyor olmanıza muhalefet bir eleştiri getirecektir. Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunur musunuz" sorusuna ise Yıldırım, "Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değil. Seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söylerler. Bunlar bildikleri ezberleri neyse tekrarlayıp dururlar. Meydanlarda bakıyorum, Ana Muhalefet Partisi Başkanı her gittiği yerde `herkese bedava tapu, size şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim`" cevabını verdi.