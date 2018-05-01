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Bugün 10:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:58 TSİ )

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Parti, Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu'yu Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterdi.

Bugün 10:17 TSİ - Siyaset

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