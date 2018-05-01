Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Parti, Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu'yu Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterdi.
Bugün 10:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:58 TSİ )
Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
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Bugün 10:17 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz