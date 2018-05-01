Kocaeli Fen Lisesi'nin başarılı öğrencilerinden 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, AKP il binasına gelerek, Kocaeli'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Vekillik başvuruları arasında en genç isim olarak dikkat çeken Bayram, seçilme yaşının 18’e indirilmesinin milletvekili olma hayalinin ilk adımı olduğunu söyledi. Elif Nur Bayram, “Önce doktor ardından da milletvekili olmayı istiyordum. Doktor olma hayalimden vazgeçmedim. Milletvekili olma hayalimi de daha erken çekebileceğimi düşünüyorum.” dedi.
Bugün 10:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
Lise öğrencisi vekillik için aday adayı oldu!
Kocaeli Fen Lisesi'nin başarılı öğrencilerinden 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, AKP il binasına gelerek, Kocaeli'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.
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Bugün 10:26 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz