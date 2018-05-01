Lise öğrencisi vekillik için aday adayı oldu!

Kocaeli Fen Lisesi'nin başarılı öğrencilerinden 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, AKP il binasına gelerek, Kocaeli'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Vekillik başvuruları arasında en genç isim olarak dikkat çeken Bayram, seçilme yaşının 18’e indirilmesinin milletvekili olma hayalinin ilk adımı olduğunu söyledi. Elif Nur Bayram, “Önce doktor ardından da milletvekili olmayı istiyordum. Doktor olma hayalimden vazgeçmedim. Milletvekili olma hayalimi de daha erken çekebileceğimi düşünüyorum.” dedi.