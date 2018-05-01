MHP'de Erkan Azeri aday adayı oldu

Milletvekili aday adaylığı başvurularında son günlere gelinirken, partilerin genel merkezleri de dolup taşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Erkan Azeri, genel merkeze giderek milletvekili aday adaylığı resmi müracaatını yaptı.
Azeri aday adaylığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu:
"27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ; Kocaeli MHP ‘den Milletvekili A. Adayı Olduğuma İlişkin Müracatımı Yaptım ... Allah yar ve yardımcımız olsun... MHP MYK Üyesi Erkan AZERİ"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz