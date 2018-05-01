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Gölcük Belediyesi Buz Pisti hizmete başladı

Gölcük Belediyesi Buz Pisti, tadilatların ardından sporseverlere hizmet verecek hale geldi.

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Havalandırma sistemlerinin son teknoloji ile yeniden yapıldığı ve içinde bulunan spor odalarının da modernleştirildiği tesis, ilçe halkının hizmetine sunuldu.2012 yılında yaptırılan Gölcük Belediyesi Buz Pisti yaklaşık üç aylık bakımın ardından hizmete girdi.

ELLİBEŞ İNCELEMELERDE BULUNDU

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş yenilenen buz pistine giderek incelemelerde bulundu. Ellibeş açıklamasında, “Bundan 6 yıl önce açtığımız buz pistimiz her geçen gün artan bir taleple vatandaşlarımıza hizmet veriyordu. İçinde bulundurduğu teknik sorunların giderilmesi için 3 aydır kapalı bir durumdaydı. Yeni düzenlemeler yaptık. Düzenlemeler sonrası problemlerin ortadan kalktığını gördük ve tekrar halkımızın hizmetine sunduk. Özellikle çocuklarımızın buz pistinde kaymayı öğrenmeleri adına kurslarımız devam ediyor. Ben bu vesile ile tüm hemşerilerimizi buz pistimizi kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Bugün 10:59 TSİ - Spor

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