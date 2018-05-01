Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amatör kümede mücadele eden ve altyapıdaki atılımlarıyla minik sporculara önemli hizmetlerde bulunan Hisareynspor futbol takımının antrenmanına konuk oldu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlamak için tesisleşme noktasında çok büyük atılım yaptıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, bu desteğin katlanarak süreceği mesajını da ifade etti.
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Hisareynspor’un değeri bilinmeye başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amatör kümede mücadele eden ve altyapıdaki atılımlarıyla minik sporculara önemli hizmetlerde bulunan Hisareynspor futbol takımının antrenmanına konuk oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz