Hisareynspor’un değeri bilinmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, amatör kümede mücadele eden ve altyapıdaki atılımlarıyla minik sporculara önemli hizmetlerde bulunan Hisareynspor futbol takımının antrenmanına konuk oldu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlamak için tesisleşme noktasında çok büyük atılım yaptıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, bu desteğin katlanarak süreceği mesajını da ifade etti.