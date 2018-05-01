Yaklaşık bir ay önce 15 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın finalinde Zabıta Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Doğu Kışla Spor Tesisleri’ndeki karşılaşmada Zabıta Müdürlüğü oldukça çekişmeli geçen maçı 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri İzmit Belediye Başkan Vekili Ersin Alpaslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verildi.
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:02 TSİ )
Şampiyon Zabıta
İzmit Belediyesi çalışanları arasında her yıl düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda Zabıta Müdürlüğü şampiyon oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:01 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz