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Şampiyon Zabıta

İzmit Belediyesi çalışanları arasında her yıl düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda Zabıta Müdürlüğü şampiyon oldu.

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Yaklaşık bir ay önce 15 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın finalinde Zabıta Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Doğu Kışla Spor Tesisleri’ndeki karşılaşmada Zabıta Müdürlüğü oldukça çekişmeli geçen maçı 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri İzmit Belediye Başkan Vekili Ersin Alpaslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verildi.

Bugün 11:01 TSİ - Spor

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