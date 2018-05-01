Şampiyon Zabıta

Yaklaşık bir ay önce 15 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın finalinde Zabıta Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Doğu Kışla Spor Tesisleri’ndeki karşılaşmada Zabıta Müdürlüğü oldukça çekişmeli geçen maçı 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri İzmit Belediye Başkan Vekili Ersin Alpaslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verildi.