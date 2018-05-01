Gebze’ye spor kompleksigeliyor!

Gebze’ye tam donanımlı iki tesisi bir arada barındıracak dev tesis kazandırılıyor. Kompleksin içinde bir adet tam donanımlı spor salonu, bir adet de yüzme havuzu yer alacak. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilecek olan spor kompleksi bölgenin cazibe merkezi olacak. Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı bin 590 metrekare olacak. Spor salonu çelik taşıyıcı sistemle kurulacak. Salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi güreş, karete, teakwando, judo, fitness, plates, kısa kulvar yüzme havuzu, stepgibi sporlar yapılacak.