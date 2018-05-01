Gebze’ye tam donanımlı iki tesisi bir arada barındıracak dev tesis kazandırılıyor. Kompleksin içinde bir adet tam donanımlı spor salonu, bir adet de yüzme havuzu yer alacak. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilecek olan spor kompleksi bölgenin cazibe merkezi olacak. Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı bin 590 metrekare olacak. Spor salonu çelik taşıyıcı sistemle kurulacak. Salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi güreş, karete, teakwando, judo, fitness, plates, kısa kulvar yüzme havuzu, stepgibi sporlar yapılacak.
Bugün 11:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:03 TSİ )
Gebze’ye spor kompleksigeliyor!
Gebze’ye mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi için ilk adım atıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:02 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz