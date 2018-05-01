Baran Aslan aday adayı oluyor

24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimler öncesinde milletvekili aday adayları da ortaya çıkıyor. Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan da yaptığı istişareler sonrasında Büyük Birlik Partisi’nden aday adayı olmaya karar verdi. Daha önce Büyük Birlik Partisi’nde Derince ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevinde bulunan Aslan, şimdi ise Kocaeli Alperen Ocakları Başkanlığını yürütüyordu.

CUMHUR İTTİFAKININ ARKASINDAYIZ

Cumhur İttifakı’nın arkasında olduklarının altını çizen Aslan, “Cumhur İttifakını sonuna kadar destekliyoruz. Kocaeli Alperen Ocakları olarak seçime hazırız. Seçimle ilgili son çalışmaları da yürütüyoruz. Alperen ocakları başkanı olarak gençlerin önünü açmak için biz de bu kutlu yolda yürümeye talip olduk. Bugün gerekli evraklarımızı hazırlayarak aday adaylığımızı resmileştireceğiz. Hem partimize hem de Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.

Baran Aslan kimdir?

1988 Kocaeli doğumlu. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunu. Evli ve bir çocuk babası. İşadamı.