KESK, 1 Mayıs için yola çıktı!

Bu yıl Memur Sen'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kocaeli'de kutlamasından dolayı Kocaeli Valiliğinden izin alamayan KESK Kocaeli Şubeler Platformu, bayramı İstanbul Maltepe Meydanı'nda kutlama kararı aldı. KESK Kocaeli Şubeler Platformu, kutlamalara katılmak üzere yola çıkmadan önce Uğur Mumcu Parkı'nda toplanarak basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya katılan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Kadın Kolları eski Başkanı Sevim Pekyörür, İl ve İzmit İlçe Yöneticileri ve LGBTİ İnisiyatifi de KESK'e bağlı sendika temsilcileri ile birlikte Maltepe'ye doğru yol aldı. Ellerinde pankartlar ile bayrama katılmaya hazırlanan grup 4 otobüsle yola çıktı.

YASAK ZİNCİRLERİNİ KIRACAĞIZ

Açıklamasında KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan, "Bu yıl da OHAL'i gerekçe göstererek Taksim'i yasakladılar. Yasaklarla hafızamızı, bilincimizi sileceklerini sanıyorlar. Ne 1 Mayıs katliamının gerçek katillerini ortaya çıkarma kararlılığımızdan vazgeçtik ne de mücadele tarihimize sahip çıkma sözümüzden zerre kadar taviz vermedik vermeyeceğiz. Er ya da geç emekle özdeşleşen alanları özgürleştirecek, yasak zincirlerini kıracağız" dedi.

AKP-MHP UZATMALARI OYNUYOR

Devamında Çalışkan, "Son iki 1 Mayıs Bayramımızı OHAL şartlarında kutlamaya çalışıyoruz. Taksim yasağı dışında da birçok ilde bildiri dağıtmamıza engel oldular. 24 Haziran'da yapılacak seçim gelecek on yıllarımızı belirleyecek nitelikte ve önemdedir. Bu nedenle 24 Haziran'a artık her günümüz 1 Mayıs'tır. AKP-MHP iktidarı uzatmaları oynuyor. Yenildiklerini, sonlarının geldiğini gördükçe daha da saldırganlaşıyorlar. Bir kez daha haykırıyoruz. OHAL ve KHK rejimine artık yeter diyoruz. Uzatmayın, hesap verin" ifadelerine yer verdi.

SAFLARI SIKLAŞTIRIN ÇOCUKLAR

"Bahar güzel günleri müjdeliyor" diyen Çalışkan, "Umut tohumları birer birer tomurcuk açıyor. Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet ve demokrasi kavgasıdır. Bu kavga eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi kavgasıdır. Üreten, yaşatan ve var edenler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs" diyerek açıklamasını sonlandırdı.