Latif İşçen, resmi başvuruyu yaptı

Milliyetçi Hareket Partis'nin en etkin isimlerinden olan Hacı Latif İşçen, MHP genel merkezine giderek, milletvekili adaylığı için resmi başvuruyu yaptı.

Hacı Latif İşçen kimdir?

Sosyolag, Endüstri Mühendisi, Aile Danışmanı, Piskoterapist, Makine Emniyet Uzmanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi(CASGEM) Eğitmeni, İş Güvenliği Uzmanları Derneği(İŞGDER) 2009-2015 Yönetim Kurulu Başkanı, 2013-2015 Sosyologlar Derneği Yönetim kurulu üyesi, İş Güvenliği Uzmanları Derneği halen Denetim Kurulu Başkanı, İş Güvenliği Uzmanları Derneği 2016 yılından beri platform sözcüsü ve hala devam etmektedir, Sosyologlar Derneği Kocaeli Başkanı ve hala devam etmektedir.