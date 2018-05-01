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Bugün 13:10 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:25 TSİ )

Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...

İzmit'te kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden gasp çetesi çökertildi. Çete lideri kadının darp edilen yaşlı kadının kızının yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

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İzmit Bağçeşme Mahallesi Şehrinaz Konutlarında, 9 Mart günü meydana gelen olayda, evde tek başına bulunan Melek Vonal (66)’ın, kapısı çalan ve kendilerini kargocu olarak tanıtan kar maskeli iki kişi, yaşlı kadının ağzını kapatıp darp ettikten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp boğazına bıçak dayamış ve evdeki ziynet eşyalarını çalmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan MOBESE, PTS ve güvenlik kameralarından yapılan incelemelerde, şahısların İstanbul’dan gelerek sabah saat 08: 00’dan 10:15’e kadar site çevresinde dolaştıkları, evin kızı Fatma Vonal’ın evden çıkmasının ardından siteye gizlice girerek olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

5 kişi gözaltına alınmıştı

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 14 Mart günü sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir’de operasyon düzenledi. Operasyonda olayla ilgili 3 ayrı suçtan sabıkalı S.T. (21), 23 ayrı suçtan sabıkalı K.T. (47), 10 ayrı suçtan sabıkalı A.Y. (42), 2 ayrı suçtan sabıkalı A.Y. (22)  ve H.K. (48) isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Gasp olayının azmettirildiği ve planlı bir şekilde yapıldığı yönünde bilgilere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

En yakın arkadaşı çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 27 Nisan günü İstanbul ve Kocaeli’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çetenin azmettiricisi olduğu öne sürülen T.D. (36) isimli kadın İstanbul Küçükçekmece’de, B.A. (29), İ.Y. (35) ve U.K. (31) ise İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken T.D.’nin kuzeni T.S. (29) ise İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. isimli kadının ev sahibi Fatma Vonal ile yakın arkadaş oldukları, gasp olayını kendisinin planladığı ve sitenin güvenlik kapılarının şifrelerini şüphelilere kendisinin vererek evdeki ziynet eşyalarının yerlerini söylediği öne sürüldü.

2’si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden T.S.’nin benzer suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Daha önceki operasyonda tutuklanan A.Y.’nin ise son operasyonda yakalanan İ.Y. ile kardeş oldukları ve İ.Y.’nin de benzer suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yine cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 2’si kadın 5 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 13:10 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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