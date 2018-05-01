İYİ Parti’de 33 aday adayı var!

24 Haziran seçimleri kapsamında İYİ Parti’ninmilletvekili aday adaylığı süreci 30 Nisan tarihi itibariyle başlarken 4 Mayıs’ta son bulacak. Bu kapsamda erkek aday adaylarından 5 bin TL, 25 yaş altı erkek ve kadınlar için 2 bin 500 TL, engelliler için bin TL, gaziler için ise ücretsiz bir şekilde aday adaylığı başvurusu yapılacak. İYİ Parti Kocaeli için bugüne kadar ise 33 kişi aday adaylığını açıkladı.

50’NİN ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Her partide olduğu gibi bizde seçime girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu seçimden zaferle çıkacağımızdan eminiz. Halkın teveccühü bizi son derece memnun etmektedir. Şuana kadar ikisi parti üyemiz olmasının dışında toplam 33 adayımız başvurmuş bulunmaktadır. Bu sayının 4 Mayıs’a kadar 50’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Aday adaylığı için 5 ilçe başkanımız istifa etmiştir. Bu ilçe başkanlarımıza teşkilatlarını kurma aşamasındaki gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Seçim çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

5 İLÇE BAŞKANI İSTİFA EDİP ADAY OLDU

Aday adaylarıyla ilgili bilgiler aktaran Kaman, “Diğer bütün adaylarımızın da medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. İYİ Parti cesurların partisidir aday olarak cesaretlerini göstermiş bulunmaktadırlar. İstifa eden ilçe başkanlarımız İzmit’den Ufuk Turan, Gölcük Büşra Karademir, Derince Esra Tolu, Körfez’den İbrahim Ömer Toyran, Darıca’dan Ekrem Korkmaz istifa etmişlerdir. Kocaeli il yönetiminden 9 arkadaşımız Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Murat Atar, Ayşegül Babacan, Renan Argun Kıran, Baha Yavuz, Ruhan Tekcan, Dijle Akın ve Resul Patan aday adaylığı için istifa etmiştir. Kocaeli teşkilatının dışında ise Ruhittin Sönmez, Harun Demirkaya, İbrahim Artvinli, Selda Mican, İhsan Şahin, Hasan Hacıoğlu, Özgür Alpaslan, Burak Uluköylü, İlhan Tan aday adayı olacaklarını açıklamışlardır” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DEN EN AZ 5 BİN İMZA HEDEFLİYORUZ

Meral Akşener’in 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili konuşan Kaman, “Bilindiği üzere genel başkanımız Meral Akşener, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemiştir. Her ne kadar 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçişi ile grup kurarak seçime girebiliyor olsakta Meral Hanım 100 bin imza ile aday olacaktır. 4 Mayıs Cuma günü saat 09:00’da teşkilatlarımız adına Kocaeli Adliyesi’nde olmak üzere 81 ilde ki bütün teşkilatlarımız adliye önünde toplanarak imza başvurusunda bulunacaktır. Kocaeli’den en az 5 bin imza toplamayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

İLÇE BAŞKANLARI SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Kaman son olarak yeni göreve gelecek ilçe başkanlarıyla ilgili, “Biz seçim arifesinde olduğumuz için 5 ilçemiz için her ilçeden bir aday belirleyip genel merkeze sunacağız. Kısa süre içerisinde ilçe başkanlarımız belli olacaktır. 4 yeni ilçe başkanımız belli 1 ilçe başkanımız kısa sürede belli olacaktır. Haftaya Salı günü basın toplantısıyla birlikte ilçe başkanlarımız açıklanacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı. Ahmet HAZER

Kocaeli İl Yönetiminden aday adayı olanlar

Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Murat Atar, Ayşegül Babacan, Renan Argun Kıran, Baha Yavuz, Ruhan Tekcan, Dijle Akın, Resul Patan

Kartepe yönetiminden aday adayı olanlar

Gürkan Uysal, İsmail Şakir Özdağ

Gebze yönetiminden aday adayı olanlar

Özhan Aşkın, Fevzi Kurt, Ayla İlgün, Gönül Vursal, Sema Akçay

Darıca yönetiminden aday adayı olanlar

Ekrem Korkmaz, Özer Yıldız, Kemal Çevik

İzmit yönetiminden aday adayı olanlar

Ufuk Turan, Haluk Tamyüksel

Körfez yönetiminden aday adayı olanlar

İbrahim Ömer Toyran

Gölcük yönetiminden aday adayı olanlar

Büşra Karademir

Kocaeli il teşkilatları dışından aday adayı olanlar

Genel Merkez MDK üyesi Ruhittin Sönmez, Harun Demirkaya, Selda Mican İbrahim Artvinli, İhsan Şahin, Hasan Hacıoğlu, Özgür Alpaslan, Burak Uluköylü, İlhan Tan